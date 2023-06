Pnrr | parla Freni Mef | “Spenderemo tutto | revisione progetto per progetto”

(Di venerdì 9 giugno 2023) La sfida del“non ci spaventa. Tutt’altro: siamo sicuri di farcela e quindi di spendere tutti i 191,5 miliardi del Piano di ripresa e resilienza, oltre ai 30,6 miliardi del Piano nazionale complementare”. Lo sottolinea il sottosegretario all’Economia Federicoin un’intervista all’Adnkronos. Bisogna “spenderee bene – incalza l’espoente leghista – è una possibilità che è assolutamente perseguibile, direi anzi un dovere che spetta a questo governo”. La spesa, osserva, “non è un concetto astratto, un esercizio contabile fine a se stesso. Per troppo tempo ci siamo focalizzati sulla tempestività della spesa, che resta ovviamente un principio imprescindibile, ma abbiamo pensato, poco e male, all’efficienza della messa a terra delle risorse. La spesa è lo strumento per trasformare le risorse in ...

leggi anche Italia in crescita, ma solo con il: l'allarme OCSE Conti corrente: bruciati 90 ... I tassi passivi, però, non hanno mostrato lo stesso andamento (sidi tassi passivi per intendere ...... " Vigilare è giustissimo ma l'Italia non può permettersi perdere i fondi delperché ci sono ... Il Partito Democraticoa vuoto come un mantice bucato: addosso alle destre che guidano il Paese ...Ma anche perché come emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24, gli italiani sono in maggioranza dalla parte dell'Europa quando sidi controlli sulle spese dei fondi: la ...

