PNRR | la relazione del governo Sugli asili nido il governo prevede l’aggiudicazione di tutte le gare d’appalto entro il 30 giugno

Come riporta il governo nellasullo stato di attuazione del, l'Unione europea è sul punto di terminare le sue valutazioni per quanto riguarda la terza rata delall' Italia che potrebbe arrivare a breve. Nel ......a sostenere il suo collega per gli Affari europei con delega al, Fitto, evidenziando le criticità ereditate e a porre alla Commissione Ue la necessità di modifiche al Piano. La terza...... la Lega è l'unico partito la cui quota di elettori che definiscono ilun'opportunità è inferiore al 50%. Di conseguenza, non sorprende che vi siano aspettative molto elevate inalla ...

Fitto, La Relazione semestrale sull'attuazione del Pnrr verrà depositata stasera in Parlamento - Cronaca Agenzia ANSA

L'Anac bacchetta il governo su Pnrr, Codice degli appalti e Ponte sullo Stretto. Nella relazione annuale, il presidente dell'Anticorruzione, Giuseppe Busia, rileva troppe eccezioni, deroghe pericolos ...Gentiloni esorta il governo a una ‘rimodulazione’ il prima possibile Pnrr, Dal governo la relazione sullo stato di attuazione: per chi ci ha preceduto né criticità né rischi di rallentamento (3) Pnrr, ...