Pnrr | in arrivo la terza rata all’Italia | valutazioni Ue al termine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come riporta il governo nella relazione sullo stato di attuazione del, l’Unione europea è sul punto di terminare le sueper quanto riguarda ladelche potrebbe arrivare a breve. Nel documento Palazzo Chigi ha ribadito l’impegno “ad assicurare un’incisiva linea di azione per raggiungere, entro il 30 dicembre, i 55 traguardi e obiettivi previsti dal”, pur ammettendo che sia “una sfida di particolare complessità” e che in questi mesi siano “stati riscontrati numerosi ostacoli”. La preoccupazione di Bruxelles è che questi non vengano superati entro le scadenze previste: il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a Sky Tg24 ha avvertito che “se c’è un rischio per il nostro Paese è quello di non essere ...

'Penso che con l'di quella della Spagna siano 10 i Paesi ad avere ricevuto il via libera' ha ...lavorare presto e bene e dobbiamo ricevere una proposta di rimodulazione generale del...Il Cav vuol attirare Matteo Salvini nel Ppe Inflazione,, alluvione (ultimamente passata in ... Assegno unico, Inps: pagamenti incon i conguagli L'Inps ha fatto sapere che sono in corso i ......avanti per il rinnovo del parco dei bus del trasporto pubblico a Firenze che porterà all'di ...di euro assegnati a Firenze dal ministero delle Infrastrutture e trasporti nell'ambito del. La ...

Pnrr, la terza rata in arrivo e le polemiche sui controlli: a che punto è ... Fanpage.it

Come riporta il governo nella relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, l'Unione europea è sul punto di terminare le sue valutazioni per quanto ...Nella versione definitiva della terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, il governo Meloni conferma le accuse all’esecutivo Draghi, già contenute nella bozza. In particolare, ...