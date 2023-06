Pnrr | Foti | “Smentiti i gufi sfigati che giocano contro l’Italia” Gentiloni | “Dall’Ue massima flessibilità”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Sul, come su molte altre questioni, si sono sentiti tanti di queiin questi mesi. Ne hanno dette di tutti i coloriil governo Meloni: che saremmo stati isolati, che sarebbe aumentato lo spread, che la gente sarebbe finita sul lastrico. E invece erano soloche per giocarela Meloni giocavano, ma sono stati”. Così in un’intervista a Libero il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso: “Sul” E del resto, parlano le parole tranquillizzanti di Paolonel merito, che danno ragione al governo e torto a chi “gufa” ...