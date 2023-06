Pnrr | Bonelli scrive a Fontana | ' intervenga presso governo a tutela ruolo Parlamento'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - “La riformulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte delsta avvenendo senza informare ile, soprattutto, senza un suo voto. È inaccettabile che i parlamentari debbano apprendere dalle notizie giornalistiche le decisioni del, come ad esempio lo spostamento di fondi da un capitolo all'altro e la rinuncia a 6 miliardi di euro per le ferrovie. Pertanto ho scritto al presidente della Cameraaffinchéil: le prerogative deldevono esserete. La rimodulazione deldeve passare attraverso un voto del, in modo che sia possibile valutare attentamente ogni decisione del ...

...già la settimana scorsa il Pd è andato in confusione (la segretaria ha detto no all'uso del...caso che nei giorni scorsi la segretaria ha chiesto ai rossoverdi Nicola Fratoianni e Angelo...... sequenza frutto delle atmosfere surreali di un partito in cui la "capa" dice no all'uso del... martedì in aula a Montecitorio si è avvicinata ai banchi dei rossoverdi Fratoianni e: "...'La norma che ha messo il bavaglio alla Corte dei Conti rispetto ai controlli sulè incostituzionale", ha accusato il co - portavoce nazionale di Europa Verde Angelo. Non mancano anche i ...

Pnrr, Bonelli: "Da governo bavaglio su Corte dei Conti" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

(Economia) Nella relazione annuale l’Anac critica duramente il governo: nella mega-opera «troppe incognite per lo Stato». Codice appalti nel mirino. Emerge il ritratto della cultura politica ed econom ...(Agenzia Vista) “La presidente Meloni deve dire la verità agli italiani: neutralizzano la Corte dei Conti, un organo previsto dalla Costituzione, ...