(Di venerdì 9 giugno 2023) Non c’è pace per il, che si trova ad affrontare giorni molto complicati: la voce sull’esonero dispiazza i tifosi La decisione del proprietario del, Gerry Cardinale,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... insieme a professionisti come Geoffrey Moncada e l'allenatore: ci aspettiamo che dica la ... È questa la notizia che ha scosso il club rossonero: una decisione della proprietà, che ha...Può essere dovuto ail problema, all'ambiente Milan o a Maldini, non si può sapere, ma è ... Poteva rimanere e crescere come DT, poteva esserecome è successo. Una cosa è certa, l'...... lo scudetto era arrivato inaspettato e ciò significa chesenza una squadra all'altezza aveva ... Quanto basta per capire che come vieneun allenatore se non ottiene i risultati, allo ...

“Pioli esonerato”, bufera Milan: il clamoroso retroscena Calciomercatonews.com

Anche Luciano Moggi ha detto la sua sulla forte scelta del Milan di Gerry Cardinale e di RedBird di separarsi da ...MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Carlo Pizzigoni, editorialista di TMW, si è così espresso sulla rivoluzione in casa Milan su Pioli: 'Resterà, almeno questo sembra passare, Stefano Pioli sulla pan ...