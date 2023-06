(Di venerdì 9 giugno 2023) Non solo Roma e Ostia, ma anche il territorio di. La città balneare è in balia deiin, con i casi che si sono verificati ai vicini comuni di Ladispoli e Fiumicino (per la precisione nella zona di Valcanneto). Su questi, in giornata è stato catturato un ragazzo. Il giovane, un 30enne marocchino, è stato fermato proprio nel Comuneno, portando ancora addosso la reva di un ultimo colpo invettura. Secondo le prime ipotesi riguardo le indagini, si pensa che loragazzo siare anche dei precedentiin macchina.inGli, all’interno del Comune balneare, si stanno ...

Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... si verificano non di rado, ma la quantità e la persistenza dellacaduta nelle ultime due ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... A Lecce a causa delladelle scorse ore un albero è caduto in via Imperatore Adriano, ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Qui latorrenziale ha causato numerosi danni ad immobili e infrastrutture e molti disagi a ...

Pioggia di furti in auto a Cerveteri: si teme la mano dello stesso uomo in tutti gli episodi Il Corriere della Città

Il bilancio di un anno di lavoro dell’Arma: trecento arresti e ottocento denunce. Aumentano le pattuglie in città. Premiati i militari che si sono distinti in ...Toccate 40mila presenze in tre giorni malgrado il meteo. Tra gli arrivi la moglie di Zemeckis. L’allarme della notte ...