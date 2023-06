Pil | Turco M5S | ' +1 | 2% segna calo drastico crescita rispetto a ultimi 2 anni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - “L'orchestrina meloniana sul Titanic ha passato gligiorni a festeggiare le previsioni didell'1,2% del Pil 2023 fatte recentemente dall'Istat. Purtroppo, come sempre più spesso accade, i 'patrioti' si sono scordati di leggere tutto il documento Istat sulle 'Prospettive per l'economia 2023-2024', laddove si evidenzia che il +1,2% rappresenta undellaaglidue, che c'è una produzione industriale in forte diminuzione e che si sta registrando un impatto negativo sugli investimenti in edilizia, visto che il Governo non ha trovato niente di meglio da fare che cancellare il meccanismo della cessione dei crediti legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi". Così il ...