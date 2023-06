Pierpaolo Pretelli | una foto nel bagno di un locale scatena il caos | lui interviene e racconta tutta la verità

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 giugno 2023) Continuano a circolare voci e segnalazioni sulla fine della relazione tra Giulia Salemi e. Attualmente in due località diverse per passare questi primi giorni di estate, i Prelemi sono costantemente sulla bocca di tutti. Se qualche giorno fa la bella influencer era stata accusata di flirtare con altri ragazzi, adesso tocca al ragazzo ad essere accusato di aver passato una serata con un’altra. A testimoniarlo spunta una, ma il diretto interessato ha smentito categoricamente.: dubbi su unasu Instagram In questi giornisi trova in Spagna per godersi le vacanze estive. Lontano da Giulia Salemi, volata alla volta della Sicilia, l’ex gieffino si è ritrovato a smentire una ...