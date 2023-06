Pier Francesco Forleo è morto | il genero di Mara Venier e dirigente Rai aveva 62 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lutto in casa Rai e in quella di, la ‘zia’ nazionale che ogni domenica tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Suoa Roma, la scorsa notte. A dichiararlo la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio:, infatti, era direttore della Rai, nella sezione della Direzione Diritti Sportivi.“La perdita di– dichiarano in una nota da viale Mazzini la presidente Rai e l’amministratore delegato – ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, ...