Pier Francesco Forleo | come è morto il marito della figlia di Mara Venier?

Grave lutto per Mara Venier, è morto il generoForleo . '- scrive su Instagram - sei stato un genero meraviglioso... hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ...ed io ti ho voluto bene come un figlio'. Forleo è il ...In Aggiornamento: Si è spento improvvisamente a 61 anniForleo, stimato dirigente Rai e Direttore della direzione Diritti Sportivi dell'emittente di Stato. Nel corso della sua carrieraha sempre dimostrato grande vicinanza ...Una notizia terribile riguardante la famiglia di Mara Venier si sta spargendo in rete da circa un'ora: è mortoForleo, compagno di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara. L'annuncio della scomparsa prematura e improvvisa di Forleo è stato dato proprio dalla Venier con un toccante post condiviso su ...

