Piena di debiti e senza compratori Inter | la voce choc | che fine farà dopo Istanbul

(Di venerdì 9 giugno 2023) A un passo dalla finale di Champions dicontro il Manchester City, l'di Steven Zhang potrebbe avere un futuro non così radioso come il cammino nerazzurro in Europa. A gettare ombre sul club nerazzuro è stato il New York Times, che oltre ad aver sottolineato come l'abbia la rosa più vecchia d'Italia, ha voluto fare una lunga analisi sulla situazione economica del club. Secondo il quotidiano statunitense, l'è il club più indebitato d'Italia con le sue passività totali che ammontano a circa 863 milioni di euro. Negli ultimi due anni ha registrato perdite per quasi 400 milioni portando alla punizione da parte della Uefa che ha multato il club di 4 milioni di euro per aver violato i controlli fiscali lo scorso anno, minacciando una sanzione maggiore (23 milioni di euro, o circa 26 milioni) qualora ...

... il gruppo Suning ha dovuto accettare un salvataggio da 1,36 miliardi di dollari, finanziato in parte dal governo locale, per far fronte all'aumento vertiginoso dei. Lo stesso anno ha chiuso ...... il gruppo Suning ha dovuto accettare un salvataggio da 1,36 miliardi di dollari, finanziato in parte dal governo locale, per far fronte all'aumento vertiginoso dei. Lo stesso anno ha chiuso ...... carico di(64 miliardi), ma con la più grande flotta di centrali nucleari d'Europa. A capo ... Ma il passaggio allaproprietà statale permette ora al gruppo di offrire garanzie sul debito, ...

"Inter piena di debiti": l'analisi del New York Times Adnkronos

Da dicembre 2021 a marzo 2023, il saldo dei conti correnti è calato di oltre 61 miliardi di euro, da 2.076 miliardi a 2.015 miliardi.L'Inter è in finale di Champions League ma è 'una squadra vecchia' e soprattutto 'un club pieno di debiti'. Il New York Times analizza in maniera spietata la salute - finanziaria in particolare - dell ...