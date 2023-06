Picchiata e violentata al lavoro | Mi ha dato dei pugni | sono caduta per il dolore

Leggi su today

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un cuoco di 28 anni è stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della titolare di un centro massaggi in provincia di Treviso. L'uomo, nei cui confronti il pubblico ministero Francesca Torri aveva chiesto...