Picchi | il capitano della Grande Inter | le liti con Herrera | la pelle 'amaranto' | il tragico destino

(Di venerdì 9 giugno 2023) E’ il 6 aprile 1968. In Bulgaria si sta giocando l’andata dei quarti di finaleCoppa Europa per Nazioni. Dopo la fase a gironi...

... dagli otto punti di sutura in testa alalle zero possibilità che la coppa venga assegnata ... Una finale, vissuta dal vivo, è un concentrato di adrenalina mista ad ansia condi ...... 8 km a una media del 10% di pendenza condel 22%, sul cemento, livello di difficoltà ... i tornanti e gli strappi del Monte Lussari, grondano passione e sospingono ildella Jumbo Visma. ...Per festeggiare l'anniversario, ieri si sono ritrovati a pranzo la signora Bedy Moratti, Gianfranco Bedin, Sandro Mazzola , Roberto Zaccaria, Leo(figlio delArmando) e Gianfelice ...

Petroio, l’Armando Picchi e il capitano: i blucerchiati ufficializzano il ritorno di Valentino Garosi Gazzetta di Siena

E’ il 6 aprile 1968. In Bulgaria si sta giocando l’andata dei quarti di finale della Coppa Europa per Nazioni. Dopo la fase a gironi le otto squadre rimaste si affrontano in partite di andata e ritorn ...