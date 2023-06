Piazza Cardinal Pacca | dal la ‘Commissione Pics’ l’idea di un percorso multimediale accessibile ai turisti 

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaiche contribuirà a riqualificare l’offerta turistica per la città. Il presidente della Commissione Pics Antonio Picariello ha illustrato una proposta per valorizzare il patrimonio archeologico riscooperto inalla Commissione Pics svoltasi questa mattina a Palazzo Mosti. Picariello ha detto che l’intera area è ben presente all’attenzione dell’Amministrazione Comunale eè quella di creare un nuovoper usufruire di quanto rinvenuto,. Questa mattina la responsabile del programma Antonella Moretti insieme al presidente Pics ha illustrato la nuova idea in Commissione a Palazzo Mosti. Il ...

...presidente e socio sostenitore della Fondazione che opera ad esclusivo supporto del... 92078480057 Nella foto il gazebo della Fondazione, inAlfieri, in occasione della Giornata ......del 10 giugno sarà chiusa al traffico via Trieste tra via X Giornate e la carreggiata est di... sono autorizzati al transito dal varco di controllo degli accessi veicolari di via...... da quando nel maggio del 1981 un proiettile esploso da Mehmet Ali Agca inSan Pietro lo ... ha spiegato il segretario di Stato vaticano,Pietro Parolin. 'Se ci sono cose urgenti si ...

Piazza Cardinal Pacca, Mastella: "Parole del Soprintendente ... YouTube

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Domani l'anteprima, poi si entra nel vivo il weekend. Ecco le modifiche alla circolazione per le auto e per il trasporto pubblico ...