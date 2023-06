Piagnisteo a reti unificate | la sinistra Rai si copre di ridicolo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oggi Repubblica apre con un articolo sull’occupazione dei Tg da parte della Meloni. E chi scelgono per commentare questa situazione? Corrado Augias. Augias è quel personaggio straordinario e fenomenale che in Rai ha la sua cricca di amici scrittori e che è stato pagato dai contribuenti, tramite la Rai, per anni. Oggi però ci spiega che la Rai è occupata dalla destra. Io la trova una cosa straordinaria. La Rai è talmente occupata dalla destra che, ad esempio, Damilano ha contratto super-blindato tale per cui nemmeno Dio può licenziarlo. Sia chiaro: nulla in contrario, anzi sono contento per Damilano che, una volta perso il posto di lavoro all’Espresso, abbia trovato posto in Rai. Trovo peròilcollettivo a cui si è accodato Augias che descrive la Rai come una sorta di TeleMeloni. Mi chiedo: almeno una volta Augias ha invitato nella ...