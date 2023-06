Petrolio in calo in avvio | Wti a 70 | 86 dollari al barile

(Di venerdì 9 giugno 2023) Prosegue ildel prezzo del. Il Wti americano cede lo 0,65% a 70,86al. In flessione anche il Brent che si attesta a 75,52al, con undello 0,6 per ...

Prosegue il calo del prezzo del petrolio. Il Wti americano cede lo 0,65% a 70,86 dollari al barile. In flessione anche il Brent che si attesta a 75,52 dollari al barile, con un calo dello 0,6 per cent ...(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,71% a 71,29 dollari al barile. (ANSA).