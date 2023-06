Pestaggi dei poliziotti a Verona | le immagini della violenza - Spuntano altri episodi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Leggi Anchearrestati a17 agenti indagati - Il questore: 'Non possiamo coprire gli abusi' - Piantedosi: 'di enorme gravità' Leggi Anche, torture ein ...

Avrebbero raccontatonon solo vittime e compagni di cella, ma anche due avvocati e un poliziotto in pensione. TI POTREBBE INTERESSARESolo a mezzanotte nell'acquario entranomedici. Un'ora dopo dal momento in cui l'uomo si era ... La donna non ha partecipato direttamente ai. Ma secondo i pm ci sono le prove della sua "...Le immagini, che mostrano una dopo l'altra le fasi, sono state depositate dai pm Carlo Boranga e Chiara Bissoparte e sono parte integrante nell'inchiesta, che ha sollevato il velo su ...

Pestaggi dei poliziotti a Verona, diffuse le immagini delle violenze TGCOM

In uno dei fermo immagine si vedono due agenti che maltrattano il cittadino romeno, costringendolo a urinare nella stanza e a poi a finire a terra rotolando nella sua pipì ...Si tratta di fotogrammi tratte dalle intercettazioni video effettuate per mesi dalla squadra mobile Si tratta di immagini tratte dalle intercettazioni video effettuate per mesi dalla squadra mobile ne ...