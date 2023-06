Pescara | fallito l'assalto alla Serie B con Zeman | il punto sul futuro del boemo

... all'11' Hauche sblocca il punteggio, prima dell'intervallo Rojas haun penalty e nella ... C'è anche Lecce - Bologna mentre in Serie C al via l'andata delle semifinali con Foggia -e ...... allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena Virtus Entella -, match di ritorno del ... sotto dopo soli sette minuti del gol di Corbari, la squadra di Zeman avevail rigore del ......direttivo della Camera penale diche con queste parole commenta il suicidio avvenuto nel carcere di San Donato avvenuto a pochi giorni, sottolinea nella nota diffusa, dal tentativodi ...

Pescara, fallito l'assalto alla Serie B con Zeman: il punto sul futuro ... Calciomercato.com

Avanti dopo 2' con Cuppone, la squadra di Zeman subisce il pari all'ultimo respiro. Pari anche nei supplementari, poi penalty fatali ...Entella-Pescara è una partita del secondo turno dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.