Persona 3 Reload | leak del trailer del remake con data di uscita

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’episodio in blu arriva sulla console dalle tinte verdi: in questodi, ildelmostra ladiI recentisembrano suggerire che Atlus sia pronta a fare diversi annunci di rilievo circa il noto spinoff di Shin Megami Tensei, e ora abbiamo undi, chiacchierato, con annessadi. L’annuncio in questione avrebbe dovuto essere previsto per l’imminente Xbox Games Showcase (di cui, come avrete intuito, faremo un recap), visto il materiale presente nel tweet qui sotto. Da tempo si parla di una nuova mano di vernice per il terzo capitolo, e a quanto pare l’impazienza ...

Dopo aver riferito di5 Tactica (entrambi trapelati accidentalmente da Atlus), l'insider Im A Hero Too ha affermato che un remake di Final Fantasy 10 è in fase di sviluppo. ...Fedele alle recenti fughe di notizie , il remake si chiama. Il trailer di annuncio mostra scorci dei filmati aggiornati, grafica migliorata , alcuni combattimenti e dungeon, ...Atlus ha svelato per errore due nuovi giochi della serie di, entrambi in uscita entro al fine dell'anno fiscale corrente. Il primo è, remake di3 su cui si speculava ormai da tempo, mentre il secondo è5 Tactica , un nuovo spin - off di5 che riporterà in azione i Ladri Fantasma. In attesa ...

Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload spuntano con un leak: trailer ... Multiplayer.it

Due titoli della serie Persona sono stati leakati a causa di un errore interno alla casa di produzione Atlus, l'annuncio era atteso per l'Xbox Showcase.L’episodio in blu arriva sulla console dalle tinte verdi: in questo leak di Persona 3 Reload, il trailer del remake mostra la data di uscita.