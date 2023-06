Perché nel PD si parla di Paolo Ciani

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non fa parte del partito ma è stato nominato vicecapogruppo, e le sue posizioni contrarie all'invio di armi in Ucraina hanno causato un po' di scompiglio

"Quindi - continua - anche se tu avessi avuto tutte le ragioni del mondo per andartene via, non ci si comporta come hai fatto tu,si onorano gli impegni, soprattuttorispetto di persone ...... che racchiude le tendenze di ricerca " i termini che hanno registrato il maggior incrementocorso dell'anno in questione " per 12 categorie diverse , dai film ai "" e dai cantanti ai ...FOTOGALLERY PLANET LABS PBC Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Ucraina,la diga Nova ... numerose città ucraine, tra cui Kherson, ma anche la Crimea, annessa dai russi2014. Il suo ...