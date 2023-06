Perché Carlo III di Inghilterra è parente del vero ‘Conte Dracula” | Vlad l’Impalatore

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 9 giugno 2023) La famiglia reale britannica ha legami con diversi paesi in tutta Europa, inclusa la Romania.III possiede diverse proprietà in Transilvania e si è scoperto che il sovrano d’è il discendente delConte. Lo spietato Conteè noto per la sua crudeltà verso i suoi nemici, che ha più volte fatto impalare. Visse nel XV secolo e si dice che abbia ispirato Bram Stoker per il suo famoso Conte. Più di 500 anni dopo la sua morte, nel 1998, rescoprì i suoi legami con il sovrano rumeno. È infatti un suo lontano pronipote (i due sono separati da ben 16 generazioni), secondo il Romania Tour Store. Il sito web aggiunge: “Inoltre, non è un segreto che il principe ...