Perché addormentarsi 90 minuti prima del partner può salvare il matrimonio

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il segreto di unlungo e felice passa per la camera da letto, ma non per il motivo che comunemente si immagina… Che la qualità del sonno incida fortemente sulla qualità della nostra vita diurna non è una novità. Riposare bene e nei tempi giusti è il segreto per affrontare la giornata con le energie necessarie e dare il meglio di sé sul lavoro, in famiglia, con gli amici e in tutto ciò che facciamo. Ma non è tutto. Secondo un nuovo studio scientifico,all’ora giusta è anche il segreto per unlungo e felice. Curiosi di sapere90delpuòil(Grantennistoscana.it)Alcune coppie hanno scoperto di trarre beneficio dal dormire in ...