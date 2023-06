Per malattia arterie gambe in Italia 3 000 amputazioni | esperti ‘metà prevenibile’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Molto spesso inizia con uno strano formicolio a una gamba. Poi subentra il dolore, intenso, che costringe a fermarsi dopo pochi metri di cammino, fino alla formazione di lesioni che non guariscono. Questa è la catena di eventi che porta all’ischemia critica degli arti inferiori, lo stadio più avanzato dell’arteriopatia periferica, patologia caratterizzata dalla riduzione dell’afflusso di sangue alle. Incolpisce circa il 10% degli ‘over 40’, con un trend in aumento fino al 23% nei prossimi anni. Nei casi più gravi disi può arrivare all’amputazione, misura estrema a cui purtroppo insi ricorre più frequentemente di quanto si dovrebbe, secondo gliriuniti alla II edizione del meeting “Rome Peripheral Interventions”, in corso a Roma fino a domani. ...