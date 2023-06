Per il Pride Month niente rainbow washing ! Molto meglio supportare il talento

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'arrivo delcoincide con la materializzazione di una miriade di arcobaleni e prodotti a essi correlati senza che ci sia spesso una effettiva connessione con il supporto alla comunità LGBTQIA+. Anche se si potrebbe obiettare che una così ampia diffusione del “tema” possa comunque essere utile alla causa, il fatto che il capitalismo abbia fagocitato solo la facciata esteriore del– con un'azione definibile come “washing” – non è sicuramente d'aiuto per offrire un reale supporto alle cause e alle lotte che sono il vero e concreto motivo per il quale si marcia e si ha la necessità di “farsi vedere”. Questo perché la tendenza a essere esclusi è insita nel concetto di minoranza discriminata ed è una realtà che in molti vivono quotidianamente, in modi completamente diversi. ...