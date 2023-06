Per il Papa decorso post operatorio regolare e nella norma

(Di venerdì 9 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ildelcontinua ad essere”. Lo rende noto lo staff medico del Policlinico Gemelli, dove è ricoverato il Pontefice dopo un intervento chirurgico.“Il Santo Padre è apiretico, i parametri emodinamici sonoli, ha sospeso le flebo e continuato ad alimentarsi con una dieta liquida – prosegue lo staff medico -. Il pomeriggio si è raccolto in preghiera e si è dedicato alle attività lavorative.In serata ha ricevuto l’Eucaristia.Francesco è toccato dai numerosi messaggi che continua a ricevere in queste ore; in particolar modo intende rivolgere il pensiero e il proprio ringraziamento ai bambini in questo momento ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore ...

La terza via, complicata come passare dalla cruna di un ago, era rivendicare la libertànoi etutti, mettendola in cima ai principi. Ciò poneva in discussione una parte delle idee alle quali ...Simpatizzal'Inter "Ha una tradizione argentina, certo, ma confesso che da ragazzo stravedevoil Milan di Sacchi. In tv si vedeva una sola partita e spesso erano i campioni rossoneri". ......David Sica della SS Lazio Scherma Ariccia (fermato in semifinale sul 15 - 10 da Galassi) e Simone Mencarelli delle Fiamme Oro (che si era visto invece sbarrare la strada della finale da Cuomo15 -...

Mattinata in poltrona per papa Francesco. I medici: "Quadro clinico in progressivo miglioramento" - Il Papa legge i quotidiani e comincia a riprendere il lavoro - Il Papa legge i quotidiani e comincia a riprendere il lavoro RaiNews

Il partito di Giorgia Meloni aveva usato la foto di due papà per fare campagna contro la maternità surrogata: la condanna del tribunale ...Akira Toriyama è famoso in tutto il mondo per essere il papà di Dragon Ball, lo shonen più popolare anche tra i non appassionati e che ha permesso al genere e all'industria giapponese di svilupparsi e ...