Per i genitori di Alice dopo il danno arriva la beffa Ridimensionata la posizione della parte civile

"Vogliamo la verità. Il processo dovrebbe essere celebrato per ricercare la responsabilità delle istituzioni che non ci sono state di nessuno aiuto". Così idiScagni, la 34enne uccisa dal fratello Alberto con diciassette coltellate lo scorso 1 maggio 2022 sotto casa, a Genova, hanno tentato di dare voce al dolore straziante che da un anno li divora. Un dolore, quello di Antonella Zarri e Graziano Scagni, per un figlio "malato" che non è stato aiutato dallo Stato. E per cui oggi ha preso il via il processo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà nei confrontisorella.