Per chi spinge Papa Francesco | in Vaticano ora tira aria di conclave

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come accadde nel luglio del 2021, quandovenne sottoposto a un intervento al colon per una stenosi diverticolare, dietro alle sacre mura si torna con insistenza a ragionare sul prossimo. Lo stesso pontefice, in varie interviste successive a quel ricovero presso il Policlinico Gemelli, aveva confidato che «c'era qualcuno che già stava preparando il» e, successivamente, anche dopo la nuova degenza del marzo scorso per una preoccupante infezione polmonare, in risposta alla reiterata domanda sul «come sta?», aveva scherzato rispondendo semplicemente con un: «Ancora vivo, sai?». Resta il fatto che Jorge Mario Bergoglio il prossimo 17 dicembre spegnerà la sua 87ma candelina e che i problemi di salute, oltre a quelli fisici causati dalla gonalgia di cui soffre da tempo al ginocchio destro, ...

Sono un evergreennon mangia la carne". Una chicca è altrimenti il tortellino ripieno di capriolo con impasto fatto con farina di vinaccia, che conferisce un curioso colore bruno al nodo d'...Le sanzioni non comportarono alcun costole impose e ottennero il risultato di mettere fine alle atrocita. Anche se l'impatto materiale fu modesto, e difficile immaginare come il genocidio ...Mali vota Boh. Calenda si mette nelle mani di Renzi . Sembrano il gatto e la volpe. Poi, ... Condominio Italia Poi svela i suoi pianiil futuro: "Un programma, in prima serata su Rai1, lo ...

Non solo Risiko: i migliori giochi da tavolo per chi vuole conquistare il mondo WIRED Italia

Scelte data e luogo per l’ultimo atto del campionato: si decide chi retrocede in Serie B con Cremonese e Sampdoria C’è ancora un verdetto in ballo in questa… Leggi ...L’idea di Roberto Lurini: "Noi ci siamo già passati, c’è bisogno di un sostegno". La moglie Antonella è nel gigante valdarnese dal 1998: "Temiamo per il futuro". La solidarietà della gente: "Ci ha sor ...