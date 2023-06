Per 321 giorni si finge cadavere su TikTok e ottiene il ruolo in “CSI | Vegas” | “E’ un professionista del fingersi morto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’idea gli è venuta guardando una ragazza che, a furia di pubblicare suvideo che la ritraevano mentre metteva della salsa piccante su una salsiccia, era stata ingaggiata dai marchi per promuovere le loro salse. “Ho pensato che se fossi stato abbastanza creativo da interpretare una persona non viva, avrei potuto attirare l’attenzione di uno show televisivo o di una casa di produzione cinematografica. E, come dire, ha funzionato”. Josh Nalley, 42enne del Kentucky, racconta così al Courier Journal l’incredibile vicenda che lo vede protagonista. Per 321, infatti, si è finto, condividendo sulla piattaforma social le immagini delle sue performance, ed è stato notato dagli autori della serie tv CSI:che lo hanno arruolato proprio per fare la parte di un. Basta dare ...