(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo la lezione di cinema con il maestro delle luci, il Premio Oscar Vittorio Storaro,, l’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di, rilancia e propone tre nuovi appuntamenti. «Nuovi artisti, tra i più importanti della cultura e dello spettacolo, sono pronti ad approdare a, che si attesta sempre più come la città del Cinema e della cultura. Come accade già da due anni, siamo pronti ad accogliere nei nostri luoghi più suggestivi e pregni storia i grandi nomi del momento: una formula vincente per coinvolgere tutto il territorio, riscoprendo il piacere di partecipare agli eventi che interessano grandi e piccoli», dice il Sindaco diFrancesco Morra. Si parte lunedì 12 giugno alle 19.30 con ...

Un grande evento, inserito nella III Edizione della Rassegna ricca di cultura 'd'Estate', organizzata da DLiveMedia ed il Comune di. Ospite il tre Volte Premio Oscar Vittorio ...Un grande evento, inserito nella III Edizione della Rassegna ricca di cultura 'd'Estate', organizzata da DLiveMedia ed il Comune di. Ospite il tre Volte Premio Oscar Vittorio ...Un grande evento, inserito nella III Edizione della Rassegna ricca di cultura "d'Estate", organizzata da DLiveMedia ed il Comune di. Ospite il tre Volte Premio Oscar Vittorio ...

Pellezzano, "Racconti d'estate": arrivano Scifoni, Nappi e Francini ZON

Al via Racconti d'estate, l'iniziativa promossa da LiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano. Si parte con una lezione di cinema, un grande ...Al via Racconti d’estate, l’iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano. Si parte con una lezione di cinema, un grande appuntamento per tutti ...