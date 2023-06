Pedro Almodóvar | 5 film di culto in uscita al cinema

Leggi su screenworld

(Di venerdì 9 giugno 2023) I fan del registahanno un buon motivo per aspettare il 15 giugno. Anzi, ne hanno ben cinque. A partire da quella data, infatti, grazie a CG Entertainment in collaborazione conBeltrade – Barz and Hippo, torneranno aldidel regista spagnolo: L’indiscreto fascino del peccato, Che ho fatto io per meritare questo?, La legge del desiderio, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Tacchi a spillo, in occasione della rassegna– La forma del desiderio. Cinque opere del primo periodo di carriera di, restaurati a partire da materiali in alta definizione resi disponibili da TF1, che vivranno una seconda giovinezza per essere visti nel luogo più adatto a loro: quello della sala ...