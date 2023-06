Pd | Orlando | ' se cade Schlein cadiamo tutti | sì a dialogo con pacifisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Le primarie hanno assegnato alla segretaria un compito difficile che non si esaurisce in tre mesi. Ricostruire un partito su basi nuove è un lavoro che richiede una fatica particolare e pretendere che le contraddizioni accumulate nel Pd in 15 anni si risolvano in tre mesi è assurdo. Ora si tratta di dareuna mano per individuare i passaggi necessari. Tenendo conto di una cosa. Che se fallisse questa aspettativa di cambiamento, sarebbe un problema anche per chi non ha appoggiato". Così Andreadel Pd alla Stampa. "E comunque le amministrative non sono andate bene neanche per le altre opposizioni. Avevamo bisogno di una scossa e in queste settimane chi è arrivato con le primarie sta prendendo confidenza con amministratori locali e militanti. Abbiamo bisogno di chi è venuto a votare alle ...