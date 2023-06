Pd | Meloni | ' se vuole continuare a perdere non sarò io a dire a Schlein di cambiare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Rischio autoritarismo con il governo? "So che questa preoccupazione della segretaria del Pd è reale e non strumentale, quindi la voglio tranquillizzare: il centrodestra è da sempre la coalizione che difende la libertà. Questo stiamo dimostrando e questo gli italiani capiscono. Se il nuovo corso del Pd è andare dritti sulla strada della strategia che li ha portati dritti alla sconfitta elettorale, io non sono nessuno per dir loro distrategia...". Così il premier Giorgia, ospite del 'Forum in masseria'.