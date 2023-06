Paura nel carcere di Frosinone | un detenuto tenta di tagliare la gola a un agente Il sindacato | «Può andare solo peggio»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ancoraneldi, dove uncon problemi psichiatrici accertati ha ferito gravemente undella Polizia penitenziarie allacon una lametta. A renderlo noto la Fns Cisl Lazio, che ha definito preoccupante la situazione della casa circondariale del capoluogo. L’è stato trasportato in ospedale in ambulanza per la sutura della ferita alla. A darne notizia Gennarino De Fazio, il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: «Undella Casa Circondariale diha violentemente aggredito un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sferrandogli un colpo alla, probabilmente con una lama rudimentale o una lametta da barba. ...

Ancoracarcere di Frosinone, dove un detenuto con problemi psichiatrici accertati ha ferito gravemente un agente della Polizia penitenziarie alla gola con una lametta. A renderlo noto la Fns Cisl ...... in Grecia , non sia terminatamigliore dei modi. La coppia è, infatti, stata derubata dei propri oggetti personali e la villa in cui alloggiava ridotta a un caos generale. Steven ha spiegato ai ...Chi si macchia di un gesto del genere mi fae dovrebbe spaventare tutta la comunità di ... gli ha immobilizzato anche le zampe legandole tra loro - si leggecomunicato - il povero animale non ...

Perché gli studenti hanno paura di sbagliare L’esperta: “colpa del giudizio, correggere meno e discutere di più” Tecnica della Scuola

Roberta Carluccio è stata rapinata insieme al fidanzato, l'imprenditore Steven Basalari, a Mykonos. I due hanno raccontato la spiacevole disavventura sui propri profili Instagram. Lui ...Grande paura a Casalmaggiore nel tardo pomeriggio di venerdì, anche se per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Attorno alle 18.30 al parco del Polo Romani un ...