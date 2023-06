Paulo Sousa allenatore del Napoli | ultim’ora a sorpresa | “È in pole per sostituire Spalletti”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilcontinua il casting per il nuovo. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta ricercando il profilo ideale che possa raccogliere la pesante eredità lasciata da Luciano. Sono già tantissimi i nomi proposti in questi giorni, ma nelle ultime ore un candidato pare sia in vantaggio sugli altri.inper la panchina delStando a quanto riferito dal giornalista Enzo Bucchioni su Twitter, il nome nuovo sarebbe quello di. Il tecnico portoghese, attualmente alla Salernitana, è stato autore di una grandissima seconda parte di stagione con i granata, condotti con grande tranquillità alla salvezza. Ebbene, secondo Bucchioni, ...

Commenta per primo Non c'è solo Joel Pohjanpalo nel mirino della Salernitana di. Stando a quanto riportato da La Nuova di Venezia e Mestre il club campano si sarebbe attivato anche per l'ex Ajax Dennis Johnsen . Il norvegese, infatti, sarebbe considerato l'alternativa ...Attualmente Ribery, che ha scelto di rimanere il Italia dopo il ritiro avvenuto nell'ottobre dello scorso anno, ricopre l'incarico di collaboratore tecnico diproprio nella "sua" ...Franck Ribery ha deciso di rimanere a Salerno ed alla Salernitana anche dopo il suo addio al calcio. Il francese, infatti, è rimasto all'interno dello staff die lo farà anche in futuro. Non mancano però gli episodi sicuramente poco carini per l'ex giocatore francese. Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino , Ribery è stato vittima di una ...

"Napoli, nella lista di De Laurentiis c’è anche Paulo Sousa e da stamani sarebbe in pole position per sostituire Spalletti", scrive su Twitter il giornalista Enzo Bucchioni. @sscnapoli Nella lista di ...Nome nuovo per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Enzo Bucchioni, l'attuale allenatore della Salernitana Paulo Sousa potrebbe raccogliere l’eredità di Luciano ...