Patto Ue sui migranti | trovato l' accordo Sostegno ai Paesi in difficoltà o versamento di 20mila euro per ogni profugo non ricollocato

(Di venerdì 9 giugno 2023) Svolto durante la riunione dei ministri degli Interni dell'Unionepea. Via libera alUe sui, raggiunto nella serata di ieri giovedì a Lussemburgo al Consiglio Affari interni. Un complesso mosaico di provvedimenti che ha in primo luogo il compito di riformare il diritto d'asilo e l

Dopo quasi tre anni di lavoro passano i due regolamenti chiave del, ora inizieranno i negoziati con il Parlamento. Le nuove norme prevedono un meccanismo di solidarietà obbligatoria che non ...Unsottende un accordo per una comune regola d'azione. Ma nella Ue non esistono linee comuni. ... centro ed est Europa decisi a scaricare il peso dell'accoglienzapaesi costieri come Italia, ...Il passaggio del testimone era stato stabilito da unsancito, tra Pagano e Sospiri, prima ... Poi in merito all'accordo, Pagano ha dato l'impressione di essere tornatopropri passi. A ...

Ue, storico patto sui migranti. Così Meloni ha abbandonato la linea di Orban Affaritaliani.it

Rivedere le regole europee su deficit e debito pubblico, riformare il sistema di accoglienza dei migranti, imboccare insieme la strada dell’autonomia energetica che porta lontano dal ...Dopo un giorno di estenuanti trattative i ministri degli Interni dell’Unione europea hanno approvato il Patto per le migrazioni e per ...