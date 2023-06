Patto stabilità | secondo Lindner le trattative sono in stallo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il ministro delle Finanze della Germania, Christian Leander afferma che lesulla riforma delle regole deldie di crescitasostanzialmente allo. In una ...

Rapporti bilaterali, approvvigionamento energetico e riforma deldi. Questi gli altri dossier. La premier e e il cancelliere hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa su un piano ...Il ministro delle Finanze della Germania, Christian Leander afferma che le trattative sulla riforma delle regole deldie di crescita sono sostanzialmente allo stallo. In una intervista al Financial Times, ribadisce la richiesta di una regola automatica sul taglio del debito - Pil, che per Paesi con ...Su tutte, un'apertura tedesca sulla riforma deldieuropeo che Meloni si affretta a rivendicare. 'Le vecchie regole sono superate, serve un nuovoche guardi molto al sostegno e ...