Patanè | Gara per realizzazione fermata Pigneto ottima notizia

(Di venerdì 9 giugno 2023) – “L’avvio dellada parte di Rfi per ladellasulla linea ferroviaria che collega la stazione Tiburtina alla Tuscolana è un’”. Lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio(nella foto). “Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro perché – spiega– la, a regime, consentirà lo scambio tra le ferrovie locali FL1 e FL3 e ladella Metro C. L’opera quindi acontribuirà a concretizzare un altro importante network su ferro, oltre a quello che nascerà al Colosseo con l’incrocio tra la ...

" Con la pubblicazione del bando di" aggiunge" compiamo un significativo passo in avanti nell'iter che porterà Roma a dotarsi di un'infrastruttura di trasporto fondamentale per ..." Con la pubblicazione del bando di" aggiunge" compiamo un significativo passo in avanti nell'iter che porterà Roma a dotarsi di un'infrastruttura di trasporto fondamentale per ...Così l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio. "Con la pubblicazione del bando di- aggiunge - compiamo un significativo passo in avanti nell'iter che porterà Roma a dotarsi di ...