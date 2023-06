Partita tra licei finisce in rissa | 30 persone coinvolte | spray urticante e l' intervento della polizia

(Di venerdì 9 giugno 2023) La classicatra due classi di dueavversari è diventata la scusa per una gigantesca, che ha avuto anche conseguenze pesanti. E' accaduto mercoledì sera a Grugliasco, in provincia ...

... ma anche storia e cultura, senza rinunciare al divertimento e magari a qualchea cricket, ... Ma le atmosfere pittoresche si incontrano anche lungo le viette che si snodanole case basse dai ......finale di Champions LeagueInter e Manchester City. "Arriviamo in un buon momento a livello mentale e fisico - le parole del centrocampista nerazzurro - Siamo consapevoli che sarà una...In ogni caso, per chi vorrà vedere ladi fronte a un bicchiere di birra e fuori casa non mancheranno le alternative in numerosi locali della cittàcui quelli della spiaggia di Torre ...

Fiorentina-West Ham 1-2, rivivi la diretta: Italiano beffato al 90' Corriere dello Sport

Volo familiari e vip Da Malpensa è partito il volo charter riservato ai familiari dei giocatori. Tra i presenti la famiglia e le figlie di Barella, ma a bordo… Leggi ...Alessandria è pronta ad accogliere, il prossimo 16 giugno, la manifestazione 1000 Miglia: la Corsa più bella del mondo ha scelto, infatti, proprio la città piemontese tra le soste per l'edizione 2023.