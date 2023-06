Parigi | Jacobs fa 10”21 nei 100 metri | “Gambe pesanti | una gara da buttare”

(Di venerdì 9 giugno 2023)– Ritorno in pista amaro per Marcell. Nella Diamond League, quarta tappa stagionale, a, allo stadio Charléty, il campione olimpico si è classificato solo penultimo nelladei 100vinta dall’americano Noah Lyles in 9”97. Peril tempo di 10”21. “La prima parte non mi è dispiaciuta, poi ho sentito ledi cemento, non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma sto correndo ed è quello che volevamo”. Così, subito dopo il suo ritorno ai 100alla Diamond League diche lo ha visto chiudere solo i settima e penultima posizione. “Sicuramente – aggiunge il campione olimpico – è stata unadel cavolo davia, ma ho corso senza fastidi e avrò la ...

