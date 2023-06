Papa Francesco | seconda notte tranquilla al Gemelli

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le parole del portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, dopo l'intervento all'intestino del Pontefice “Anche la scorsa” delricoverato alda mercoledì per un intervento all’intestino, “è trascorsa bene” senza complicazioni. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, spiegando che verranno forniti altri aggiornamenti in giornata. Il, ieri, all’indomani dell’intervento, ha trascorso una giornata di riposo come aveva fatto sapere il Vaticano. Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice aveva informato che ieri si è “alimentato con una dieta idrica. I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Il decorso post operatorio risulta regolare”. Alsono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza. Bergoglio è stato particolarmente colpito ...

"Anche la scorsa notte è trascorsa bene". Con questa breve comunicazione la Sala Stampa vaticana ha fatto sapere che tutto procede nel migliore dei modi per Papa Francesco. Il Papa ha riposato regolarmente, dunque, anche nella seconda notte dopo l'intervento di mercoledì 7 giugno. In giornata verranno fornite ulteriori notizie.

Oggi le condizioni di Papa Francesco sono rassicuranti: il decorso post-operatorio sta andando bene, i medici chiedono una dieta equilibrata."Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice informa che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è in buone condizioni generali ...