Papa Francesco migliora | nelle stanze del Gemelli ha già ripreso a lavorare

(Di venerdì 9 giugno 2023) Città del Vaticano – “L’equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivomento e il decorso post operatorio è regolare”. Lo fa sapere nel consueto bollettino medico, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che precisa: “Dopo aver fatto colazione Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro”.

Papa Francesco è in miglioramento, ha ripreso un po' di lavoro, letto i quotidiani e si è alzato dal letto passando la mattinata in poltrona. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede.Seconda notte trascorsa in piena tranquillità per Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato al Gemelli da mercoledì per un intervento all’intestino.