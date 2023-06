Papa Francesco migliora | ha ripreso la lettura e il lavoro

(Di venerdì 9 giugno 2023)sta meglio, si è alzato dal letto, ha fatto colazione, hailha riposato durante la notte. L’equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivomento e il decorso post operatorio è regolare. Dopo aver fatto colazione Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della L'articolo proviene da Il Difforme.

Articoli più letti Damiano dei Måneskin, Giorgia Soleri e Annalisa che aveva previsto tutto di Valentina Colosimo Mara Venier, è morto il genero PierForleo: "Ti ho voluto bene come un ...Dunque il patto educativo globale lanciato davi ha trovati pronti. Direi proprio di sì. Del resto abbiamo un dottorato in "umanesimo contemporaneo". Inoltre la sfida lanciata da Patto ......una gita da Milano a Roma sotto la metropolitana Termini per partecipare all'udienza delcon ... "Sembra davvero mio figlio" "Sembra davvero mio figlio", ha detto il padrePotenzoni. "...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli, come sta oggi: ha sospeso le flebo ed è già al lavoro Fanpage.it

Hanno raggiunto un successo internazionale, che ha permesso loro di affermarsi tra i gruppi punk rock della scena italiana di inizio millennio, fama che nel 2004 ha valso loro il riconoscimento da par ...Parla il rettore che dal 2014 guida l’ateneo cattolico, che ha sedi a Roma e a Palermo. Offerta formativa che «si impernia sulle scienze umane e quelle sociali, consapevoli del valore della persona» ...