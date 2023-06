Papa Francesco migliora | fa colazione | legge e riprende il lavoro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come riportano le fonti vaticane,"ha riposato durante la notte". Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni, spiegando: «L'equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivomento e il decorso post operatorio è regolare. Dopo aver fattoSua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del».

Cosi' i turisti e i fedeli a Roma augurano una pronta guarigione a Papa Francesco. Dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, il pontefice ha passato una seconda notte in ospedale. "Il Papa rappresenta un po' di sanita' mentale in un mondo pazzo - aggiunge un turista - in poltrona e già al lavoro. Le notizie che arrivano dal Policlinico Gemelli di Roma, dove Bergoglio è ricoverato da mercoledì, giorno in cui è stato operato all'addome per il rischio

La notte del Papa, al decimo piano del Policlinico Gemelli dove ieri ha subito un intervento all'intestino «è trascorsa bene», senza complicazioni. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano che fornirà ...CITTÀ DEL VATICANO – Un intervento chirurgico di tre ore che “si è svolto senza complicazioni”. È la comunicazione che arriva alle 18.28 dalla sala stampa vaticana e che fa tirare un sospiro di sollie ...