Papa Francesco “di nuovo al lavoro” dopo l’intervento Il recupero del pontefice delude i sedevacantisti | già pronti per il Conclave

(Di venerdì 9 giugno 2023)in poltrona e già al. Le notizie che arrivano dal Policlinico Gemelli di Roma, dove Bergoglio è ricoverato da mercoledì, giorno in cui è stato operato all’addome per il rischio di un’occlusione intestinale, sono molto positive. C’è grande ottimismo nello staff medico che ha in cura il. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, affermando che anche la seconda notte di Bergoglio al Gemelli è trascorsa bene. “L’equipe medica – ha dichiarato il portavoce vaticano – informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare”. Bruni ha aggiunto che,aver fatto colazione, il“ha iniziato a mobilizzarsi, trascorrendo gran parte della mattinata in poltrona. Ciò gli ha ...