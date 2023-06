Papa | anche questa notte trascorsa bene

Le parole del portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, dopo l'intervento all'intestino del Pontefice "la scorsa notte" delricoverato al Gemelli da mercoledì per un intervento all'intestino, "è trascorsa bene" senza complicazioni . Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, ...... ovvero che Stella è morta per asfissia dovuta alle alte temperature e alla carenza di ossigeno, La Tona sarà iscritto nel registro degli indagatiper "morte come conseguenza di altro reato", ...Seconda notte al Policlinico Gemelli perFrancesco dopo l'intervento all'intestino.questa seconda notte è trascorsa tranquilla: da quanto trapela, Bergoglio ha riposato a lungo. Lo staff medico che segue il decorso post ...

Notte tranquilla al Gemelli per il Papa. La Sala Stampa Vaticana: "In buone condizioni generali" - Seconda notte trascorsa tranquilla per il papa - Seconda notte trascorsa tranquilla per il papa RaiNews

(Adnkronos) - "Anche la scorsa notte" del Papa ricoverato al Gemelli da mercoledì per un intervento all’intestino, "è trascorsa bene" senza complicazioni. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo ...Un decorso post operatorio che prosegue bene, quello di Papa Francesco. Il Pontefice sta bene e le sue condizioni di salute sono buone.