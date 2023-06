Paola Caruso | il figlio Michele torna a camminare dopo l’operazione

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 giugno 2023) Gioia infinita per, che finalmente può sorridere di nuovo insieme alletto. La showgirl,mesi di preoccupazione e angoscia, ha mostrato su Instagram il piccolo felice e sorridente prima di andare a scuola. Un grandissimo traguardo per mamma ela paura per la somministrazione di un farmaco rivelatosi tossico per il bambino. La gioia per ilNon potrebbe essere più felicemesi trascorsi tra specialisti e sale operatorie, ilto a ...