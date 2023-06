Palmiro Togliatti Prostituta rapinata da giovane straniero

(Di venerdì 9 giugno 2023) CRONCA DI ROMA – Paura per quanto è accaduto a unalungo vialea Roma. La ragazza, che si trovava in attesa di clienti, è stata avvicinata da un. All’inizio sembrava tutto normale, ma la situazione è cambiata improvvisamente quando il ragazzo ha mostrato un coccio di bottiglia alla donna, rivelando le sue vere intenzioni. Temendo un’aggressione, laha consegnato tutto quello che aveva al malvivente. Tuttavia, un’altra ragazza che si trovava con lei ha assistito alla scena e ha chiamato il numero di emergenza 112. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:00 di notte lungo viale, vicino a via dell’Incoronata, nella zona di Quarticciolo/Alessandrino. La...

Questa notte, verso le 3, su viale Palmiro Togliatti incrocio via dell'Incoronata una ragazza romena che si prostituisce è stata avvicinata da un uomo che minacciandola con un coccio di bottiglia l'ha rapinata dei soldi che aveva ...

Arrestato dai carabinieri un 20enne marocchino