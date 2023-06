Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per il common training con l’Ungheria

(Di venerdì 9 giugno 2023) In vista della World Cup Final, in programma a Long Beach, negli USA, dal 23 al 25 giugno, e dei Mondiali di Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio, la Nazionale italiana di, guidata da Carlo Silipo, sta sostenendo uncona Budapest da ieri fino a lunedì 12 giugno. Domenica 11 giugno è prevista un’amichevole ufficiale con orario da definire. Il commissario tecnico Carlo Silipo, rispetto al raduno di Ostia, ha ridotto il gruppo da 24 a 18 unità: restano a casa Emma De March, Giusy Citino, Benedetta Cabona, Valeria Uccella, Olimpia Sesena e Luna Di Claudio., i convocatiper il raduno in vista della World Cup Final LESilvia Avegno (Matarò), ...

