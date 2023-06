Palinsesto estivo | pesante stroncatura per la Rai | “Come osano i vertici farci anche questo?”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ildella Rai subisce aspre critiche da parte dei telespettatori: ecco per quale ragione i fan sono furioso La Rai è la televisione di Stato e, in quanto tale, è tenuta a fare dei cambiamenti nelper la stagione estiva, per dare possibilità a coloro i quali la guardano di avere una ventata di novità, mae soprattutto per permettere ai conduttori che hanno lavorato per tutta la stagione invernale di riposare e rilassarsi dopo un anno durissimo e pieno di impegni. Il problema è che, proprio per via di certi cambi, il pubblico può a volte rimanerci male. Ci sono già diversi programmi che hanno chiuso i battenti. Il primo, in tal senso, è stato Affari Tuoi, il game show condotto dal presentatore Amadeus che andava in onda tutti i giorni a partire dalle 20.35 circa, nella fascia preserale. ...